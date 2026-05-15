16:47, 15 мая 2026

Турист купил шоколад в российском городе, нашел в нем личинок и засудил магазин

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: mernk / Shutterstock / Fotodom

Турист купил шоколад во время отпуска в Санкт-Петербурге, нашел в нем личинок и засудил магазин. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в августе 2025 года, однако только в мае 2026-го суд вынес решение по иску. Тогда житель Вологды приобрел шоколадку с трюфельной начинкой в одном из магазинов города. Он сразу открыл ее и съел почти половину, прежде чем заметил на сладости странный налет и отверстия. Развернув упаковку полностью, он увидел множество личинок пищевой моли. Позже пострадавший признался, что настроение его тогда было испорчено, и он до сих пор гадает, мог ли он проглотить насекомых.

Турист решил обратиться в суд, который встал на его защиту и обязал магазин выплатить мужчине 35 тысяч рублей. В них входили штраф, компенсация морального ущерба и судебные издержки.

Ранее российские туристы съели рыбу с паразитами в отеле Египта. За ужином 16-летняя соотечественница нашла в своей рыбе червя — она почувствовала его во рту.

