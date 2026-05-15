В МИД рассказали о разрушении регионального сотрудничества с Западом

Грушко: Запад увязывает сотрудничество с урегулированием на Украине

Запад искусственно увязывает вопросы регионального сотрудничества с урегулированием на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости.

«Запад все увязывает с украинским урегулированием. Это абсолютно искусственная увязка. Тем более когда речь идет о механизмах регионального сотрудничества», — отметил Грушко. По его словам, если говорить о Евросоюзе, то все многочисленные инструменты такого сотрудничества были либо разрушены, либо заморожены.

Ранее Грушко рассказал о возможном ответе Москвы на размещение в Германии американских ракет. По его словам, Москва создаст контрсиловой потенциал, если Запад пойдет по пути создания силового потенциала против России.