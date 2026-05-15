Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:14, 15 мая 2026Мир

В МИД рассказали о разрушении регионального сотрудничества с Западом

Грушко: Запад увязывает сотрудничество с урегулированием на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Запад искусственно увязывает вопросы регионального сотрудничества с урегулированием на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости.

«Запад все увязывает с украинским урегулированием. Это абсолютно искусственная увязка. Тем более когда речь идет о механизмах регионального сотрудничества», — отметил Грушко. По его словам, если говорить о Евросоюзе, то все многочисленные инструменты такого сотрудничества были либо разрушены, либо заморожены.

Ранее Грушко рассказал о возможном ответе Москвы на размещение в Германии американских ракет. По его словам, Москва создаст контрсиловой потенциал, если Запад пойдет по пути создания силового потенциала против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об атаках ВСУ на регионы России

    Латвийский депутат заявил о двух шагах до краха Евросоюза

    Трамп анонсировал продолжение военных действий против Ирана

    На Украине предсказали рост преступности после завершения конфликта

    Военный аналитик заявил о провокациях Запада на Украине

    В Совфеде высказались о коррупционном скандале в Киеве

    В МИД рассказали о переехавших в Россию с начала спецоперации украинцах

    Украину проверят на предмет выполнения условий кредитной программы

    В МИД России заявили о попытках Запада превратить Арктику в арену военного противостояния

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok