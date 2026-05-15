19:03, 15 мая 2026

В «самой скорострельной» антидроновой установке опознали российский «Анклав»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Зенитная пулеметная установка, которую заметили в арсенале мобильной огневой группы Вооруженных сил России, — это доработанный модуль комплекса «Анклав». Модель вооружения опознал Telegram-канал «Осведомитель».

В сообщении сравнили снимки антидроновой установки на шасси грузовика КамАЗ с зенитным пулеметным модулем комплекса «Анклав», который демонстрировали на форуме «Армия-2024».

Единственным отличием стала модель пулеметов. В ходе форума показывали «Анклав» с пулеметами НСВТ калибра 12,7 миллиметра, а на вооружении «охотников за дронами» заметили модуль с четырехствольными ГШГ. Это делает установку одной из самых скорострельных в своем классе. Telegram-канал «Военный осведомитель» ранее отметил, что система с такими пулеметами будет «пожирать боеприпасы» в больших количествах.

Ранее в сети появился снимок зенитной установки на шасси бронированного грузовика КамАЗ-4385. Модуль получил четыре пулемета ГШГ под патрон 7,62х54 миллиметра.

