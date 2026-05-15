Выявлен неочевидный фактор улучшения работы мозга

Front Nutr: Даже кратковременный недостаток воды может замедлять работу мозга

Употребление воды после 12 часов без жидкости может влиять на активность отдельных зон мозга и некоторые когнитивные показатели. К такому выводу пришли исследователи из Пекинского университета, опубликовавшие работу в журнале Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

В испытании участвовали 64 здоровых студента 18-23 лет. После 12-часового ограничения воды их разделили на четыре группы: одни выпили 500 миллилитров воды, другие — 200 миллилитров, третьи — 100 миллилитров, а контрольная группа не пила воду. Затем ученые оценили уровень гидратации, провели МРТ мозга и когнитивные тесты.

После приема воды у участников улучшились показатели гидратации, особенно в группе, выпившей 500 миллилитров. МРТ также показала изменения активности в областях мозга, связанных с вниманием, памятью, принятием решений и обработкой информации. При этом значимых различий между группами по итоговым когнитивным тестам ученые не нашли.

Однако внутри групп, которые пили воду, улучшились отдельные показатели: скорость обработки символов, внимание и результаты заданий на устный счет. Авторы подчеркивают, что выводы пока предварительные, но исследование показывает, что даже кратковременный недостаток воды и последующее восполнение жидкости могут быть связаны с изменениями в работе мозга.

Ранее ученые выяснили, что даже низкий уровень загрязнения воздуха ухудшает работу мозга.