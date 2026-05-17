Раскрыто серьезное влияние больных зубов на сердце и мозг

Стоматолог Лабухин: Больные зубы могут стать причиной инсульта и гастрита

Стоматолог, медицинский директор сети клиник МИА.РФ Максим Лабухин в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил россиян о серьезном негативном влиянии больных зубов и десен на сердце, мозг и в целом организм.

По словам Лабухина, заболевание десен, как пародонтит, может привести к инсульту, гипертонии и атеросклерозу. Причиной становятся бактерии, которые из полости рта попадают в кровь и распространяются по всему организму.

«Вообще бактерии в организм попадают постоянно при жевании или чистке зубов. Но, у здорового человека иммунитет быстро обезвреживает их. А вот воспаленные годами десны бактерии атакуют часто и вызывают патологии», — пояснил врач.

В ответ на атаку бактерий, сосудистая стенка начинает воспаляться, а также усиливается воспаление во всем организме. Таким образом, инфекция изо рта изнашивает сосуды и повышает риски серьезных проблем с сердцем.

Кроме того, из-за постоянной боли зубов и десен, человек хуже пережевывает пищу, и желудку с кишечником приходится работать в разы интенсивнее, что приводит к проблемам с пищеварением. В итоге можно годами лечить гастрит таблетками, а причиной окажется пародонтит, подчеркнул Лабухин.

