В России прокомментировали задержку в выделении 90 миллиардов евро Украине

Депутат Толмачев: Европейцы прощаются с 90 миллиардами евро навсегда

Евросоюз колеблется и затягивает процесс по выделению Украине первого транша кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, зная, что Киев не вернет им эти деньги, считает Депутат Госдумы Александр Толмачев. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) не подписал документы о выделении первого транша кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. По словам представителя Еврокомиссии Баляша Уйвари, самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании.

Депутат отметил, что Европа сейчас сама находится в кризисе, при этом маловероятно, что Киев действительно выполнит поставленные условия для получения транша. Он напомнил, что среди требований к Украине — итоги глубоких реформ и борьба с коррупцией. Вместе с тем европейцы уже сделали громкие заявления и дали обещания, а значит, их надо выполнять, добавил парламентарий.

«Европе в очередной раз придется зажмуриться и сделать вид, что Киев выполнил условия сделки. Конечно же, ни о каком возврате кредитных средств речи не идет, европейцы прощаются со своими деньгами навсегда. Вопрос: на сколько еще хватит у Европы сил, чтобы тащить труп Украины?» — заключил Толмачев.

Ранее источники журнала Politico рассказали, что ЕС может одобрить условия для предоставления кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро на следующей неделе.