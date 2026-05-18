Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 18 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали задержку в выделении 90 миллиардов евро Украине

Депутат Толмачев: Европейцы прощаются с 90 миллиардами евро навсегда
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Евросоюз колеблется и затягивает процесс по выделению Украине первого транша кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, зная, что Киев не вернет им эти деньги, считает Депутат Госдумы Александр Толмачев. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) не подписал документы о выделении первого транша кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. По словам представителя Еврокомиссии Баляша Уйвари, самым продвинутым на данном этапе можно считать меморандум о взаимопонимании.

Депутат отметил, что Европа сейчас сама находится в кризисе, при этом маловероятно, что Киев действительно выполнит поставленные условия для получения транша. Он напомнил, что среди требований к Украине — итоги глубоких реформ и борьба с коррупцией. Вместе с тем европейцы уже сделали громкие заявления и дали обещания, а значит, их надо выполнять, добавил парламентарий.

«Европе в очередной раз придется зажмуриться и сделать вид, что Киев выполнил условия сделки. Конечно же, ни о каком возврате кредитных средств речи не идет, европейцы прощаются со своими деньгами навсегда. Вопрос: на сколько еще хватит у Европы сил, чтобы тащить труп Украины?» — заключил Толмачев.

Ранее источники журнала Politico рассказали, что ЕС может одобрить условия для предоставления кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро на следующей неделе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы трое возможных посредников от Европы для переговоров с Россией. Только один пока не внес ясность

    Женщина родила ребенка в суде на скамье подсудимых

    В СБУ обеспокоились решениями Белоруссии по приграничным районам

    Проблемы с обработкой данных объяснили в России майнингом

    Солистка группы «Винтаж» упала со сцены и получила перелом

    На Украине высказались о возобновлении наступления ВС РФ на одном направлении

    Никас Сафронов вспомнил о спасшем ему жизнь котенке

    Раскрыта неожиданная причина ранних проблем с сердцем

    Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

    На треть выросли поставки российской нефти в страну БРИКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok