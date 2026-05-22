12:12, 22 мая 2026

Назван лучший способ борьбы с дефицитом витамина D

Sci Rep: Занятия спортом на улице зимой помогают бороться с дефицитом витамина D
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Ученые выяснили, что занятия спортом на свежем воздухе зимой помогают эффективно бороться с дефицитом витамина D. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В эксперименте участвовали бегуны-любители и люди без регулярных тренировок. Часть добровольцев в течение восьми недель принимала добавки с витамином D, а часть — нет. Анализы показали, что уровень витамина вырос у тех, кто принимал добавки. Однако у бегунов, тренировавшихся на улице без добавок, показатели оказались почти такими же, как у людей, принимавших витамин D.

Исследователи объяснили это воздействием солнечного света. Даже зимой организм способен вырабатывать витамин D под действием ультрафиолета, особенно если человек регулярно бывает на улице и часть кожи остается открытой. По словам ученых, достаточно 20–30 минут легкого бега или другой активности на свежем воздухе.

Также выяснилось, что добавки с витамином D помогают поддерживать иммунитет, улучшая показатели белых кровяных клеток. При этом никакого влияния на спортивные результаты ученые не обнаружили: сила ног и выносливость у участников после приема витамина не изменились.

Ранее стало известно, что добавки с витамином D и кальцием почти не помогают предотвращать переломы.

