Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:16, 22 мая 2026Из жизни

Раскрыта тайна погубившего семью из четырех человек арбуза

В Индии семья отравилась арбузом с крысиным ядом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: kungfu01 / Shutterstock / Fotodom

В Индии следователи раскрыли тайну арбуза, который погубил семью из четырех человек. Об этом пишет Need To Know.

26 апреля Абдулла Додаки, его жена Насрин и их дочери Аиши и Зайнаб из Мумбаи поужинали вместе с родственниками. Затем около часа ночи все четверо съели арбуз, купленный на рынке. Рано утром у них появились симптомы тяжелого пищевого отравления. При этом все остальные участники вечернего застолья чувствовали себя хорошо. Супругов с детьми срочно доставили в больницу, однако помочь им врачи не смогли.

Судмедэксперты обнаружили в тканях органов пострадавших и содержимом желудков фосфид цинка — химикат, который используют в качестве крысиного яда. Сотрудники полиции изучили все продукты в доме и выяснили, что фосфид был только в остатках арбуза. Полиция рассматривает намеренное отравление семьи как одну из главных версий. При этом не исключается и случайное попадание химиката в арбуз, так как в доме, где жили Додаки, были проблемы с грызунами и управляющая компания травила их.

Материалы по теме:
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023
Шар смерти Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Шар смертиПрофессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
27 сентября 2018
Очень странные дела. Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России
Очень странные дела.Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России
18 сентября 2021

Ранее сообщалось, что в Италии расследуют загадочное отравление политика, его жены и дочери. Им стало плохо после праздничного ужина с друзьями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Ярославскую область

    Названы три «золотых» напитка для мозга

    Иностранку задержали в аэропорту России за серебро в рюкзаке

    Россия взяла под контроль крупный населенный пункт в Запорожской области

    Бывшего бойца UFC депортировали из России

    Вертолеты армии США MH-47G станут заправщиками

    «Мисс мира-2008» появилась в Каннах в наряде российского бренда

    Названы цели группового и массированных ударов российских войск

    В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ для атак ракет большой дальности

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok