Раскрыта тайна погубившего семью из четырех человек арбуза

В Индии семья отравилась арбузом с крысиным ядом

В Индии следователи раскрыли тайну арбуза, который погубил семью из четырех человек. Об этом пишет Need To Know.

26 апреля Абдулла Додаки, его жена Насрин и их дочери Аиши и Зайнаб из Мумбаи поужинали вместе с родственниками. Затем около часа ночи все четверо съели арбуз, купленный на рынке. Рано утром у них появились симптомы тяжелого пищевого отравления. При этом все остальные участники вечернего застолья чувствовали себя хорошо. Супругов с детьми срочно доставили в больницу, однако помочь им врачи не смогли.

Судмедэксперты обнаружили в тканях органов пострадавших и содержимом желудков фосфид цинка — химикат, который используют в качестве крысиного яда. Сотрудники полиции изучили все продукты в доме и выяснили, что фосфид был только в остатках арбуза. Полиция рассматривает намеренное отравление семьи как одну из главных версий. При этом не исключается и случайное попадание химиката в арбуз, так как в доме, где жили Додаки, были проблемы с грызунами и управляющая компания травила их.

