Испачкавшая в бетоне кроссовки девушка рассказала о неожиданном финале

Блогерша Юлиана (фамилия неизвестна) испачкала в бетоне кроссовки и рассказала о неожиданном финале. Ролик, ставший вирусным, опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка в аккаунте с никнеймом jlvkhn рассказала, что посетила с подругой кальянную, на выходе из которого была залита бетоном входная группа. Россиянка ненамеренно наступила на ремонтную часть, вследствие чего стала переживать о возмещении средств лаунж-бару.

Однако руководитель заведения написал ей в сети и извинился за неудобства. Кроме того, мужчина подарил обеим девушкам новые парные кроссовки бренда Adidas.

Пользователей сети порадовала клиентоориентированность кальянной, о чем они написали в комментариях под постом. «Аж захотелось прийти», «Лучший пример из моей памяти, как одним действием заработать бешеную лояльность от клиента», «Респект такому сервису и отношению к клиентам», — восхитились они.

