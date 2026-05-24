Лантратова заявила о попытках ВСУ повторно атаковать колледж в Старобельске

Лантратова: ВСУ пытались повторно атаковать колледж в Старобельске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались повторно атаковать Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике (ЛНР) во время разбора завалов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, пишет РИА Новости.

«Все последующие дни, пока здесь откапывали детей, мы здесь видели этот жуткий плач родителей, но им [ВСУ] было все равно, они постоянно стреляли», — заявила омбудсмен.

Ранее на место удара ВСУ прибыли иностранные журналисты. Представителей зарубежных СМИ проведут на территорию обрушившегося общежития колледжа.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место.