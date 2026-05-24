На место удара ВСУ по российскому колледжу прибыли иностранные журналисты

Иностранные журналисты прибыли на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Иностранные журналисты прибыли на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом пишут «Известия».

С журналистами поговорила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По словам корреспондента издания, представителей зарубежных СМИ проведут на территорию общежития колледжа. Впускать их будут поочередно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к колледжу в Старобельске направились более 50 журналистов из 19 стран: Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место.