Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:03, 24 мая 2026Интернет и СМИ

На место удара ВСУ по российскому колледжу прибыли иностранные журналисты

Иностранные журналисты прибыли на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Иностранные журналисты прибыли на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом пишут «Известия».

С журналистами поговорила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По словам корреспондента издания, представителей зарубежных СМИ проведут на территорию общежития колледжа. Впускать их будут поочередно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к колледжу в Старобельске направились более 50 журналистов из 19 стран: Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. По последним данным, жертвами стал 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет, еще 42 человека пострадали. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он рассказал, что 16 украинских беспилотников в три волны атаковали одно и то же место.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву и области нанесен один из самых массированных ударов. По одной из целей отработали «Орешником»

    Лантратова заявила о попытках ВСУ повторно атаковать колледж в Старобельске

    Украина начала оснащать дроны списанными боеприпасами от советских гаубиц

    На место удара ВСУ по российскому колледжу прибыли иностранные журналисты

    В России качество обучения в автошколах поднимут за счет новых требований к инструкторам

    Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего мальчика

    Песков объяснил снятие Британией санкций на российскую нефть

    Военкор посвятил ночные удары по Киеву студентам из Старобельска

    Зеленский обратился к США после российского удара возмездия по Украине

    Новый уполномоченный по правам человека в России прибыла на место трагедии в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok