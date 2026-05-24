Назван фаворит в финале Кубка России по футболу

10:45, 24 мая 2026Спорт

Фаворитом в финале Кубка России по футболу назван «Краснодар»
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита в финале Кубка России сезона-2025/2026, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аналитики отдают предпочтение «горожанам». На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2,45. Итоговый успех «Краснодара» оценивается коэффициентом 1,80.

На победу «Спартака» в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2,95. На то, что красно-белые завоюют трофей с учетом серии послематчевых пенальти, можно поставить с коэффициентом 2,00.

Матч пройдет в воскресенье, 24 мая, и начнется в 18:00 по Москве. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники».

