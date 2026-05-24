22:06, 24 мая 2026

Определены фавориты чемпионата мира по хоккею

Аналитики считают сборную Канады фаворитом чемпионата мира по хоккею-2026
Владислав Уткин
Фото: РИА Новости

Определены фавориты чемпионата мира по хоккею-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают сборную Канады фаворитом турнира. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,80. Также к числу наиболее вероятных победителей относятся команды Финляндии и Швейцарии.

К текущему моменту соперники провели по пять-шесть матчей на групповом этапе. Сильнее всего, в сравнении с началом турнира, упали котировки на победу сборной США. Перед началом чемпионата мира успех американцев оценивался с коэффициентом 9,00. После поражения от Латвии со счетом 4:5 он возрос до 35,00.

Ранее букмекеры назвали фаворита Кубка Стэнли. Им является Вегас Голден Найтс, ставки на его победу принимаются с коэффициентом 2,65.

