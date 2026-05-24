Польша объяснилась за подъем в воздух военной авиации

Командование ВС Польши: Подъем в воздух военной авиации связан с активностью РФ

Оперативное командование польских вооруженных сил (ВС) объяснило, почему в воздух была поднята военная авиация этой страны НАТО. Об этом сообщил ТАСС.

По словам польских военных, это связано якобы с деятельностью российской авиации дальнего действия. Кроме того, ВС заявили о мобилизации наземных систем противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский заявил, что США не будут сокращать численность своих военнослужащих в Польше, несмотря на общее уменьшение американского контингента в Европе. По его словам, это пообещал глава Белого дома Дональд Трамп.

До этого Залевский рассказывал, что Польша готова построить небольшой город для постоянного размещения американских солдат на своей территории. Варшава согласна пойти на такой шаг ради сохранения военного присутствия США на польской территории.