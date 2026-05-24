В Москве загорелся рынок стройматериалов

В Новой Москве пожар вспыхнул на рынке стройматериалов «Тополек»

В Новой Москве загорелся рынок стройматериалов «Тополек». О случившемся сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Пожар вспыхнул в одноэтажном торговом павильоне на Проектируемом проезде в районе Коммунарки. На место прибыли бригада пожарных и полиция. По словам источников телеканала «РЕН», в здании, где пылает пожар, есть газовые баллоны. Продавцы экстренно эвакуируют товары. Пламя продолжает распространяться, площадь пожара, по оценкам источников телеканала, достигает 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения пожара запросили авиацию.

В марте мощный пожар возник на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Огонь охватил торговые павильоны и перекинулся на расположенный неподалеку торговый центр.

В декабре пожар разгорелся на территории промзоны возле Рижского вокзала. Как сообщалось, вспыхнул ангар рядом с цветочным рынком.