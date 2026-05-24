Судьбу иранских запасов высокообогащенного урана предсказали

NYT: План о судьбе иранского высокообогащенного урана согласуют за 30-60 дней

Соглашение, которое планируют подписать США и Иран, откладывает решение сложных вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, на более поздний срок. Об этом сообщило The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

Что касается плана в отношении запасов высокообогащенного урана, то он будет согласован в течение 30-60 дней. Предполагается, что эта сделка позволит разблокировать иранские активы на 25 миллиардов долларов, замороженные за рубежом.

В рамках соглашения Иран разрешит судам проходить через Ормузский пролив. В свою очередь, по их словам, Соединенные Штаты снимут военно-морскую блокаду.

Есть данные, что санкции Соединенных Штатов, которые были наложены на иранскую нефть, будут сняты на время ведения переговоров с Тегераном. Речь идет о проекте меморандума о взаимопонимании с Ираном.

По данным Axios, проект соглашения США с Ираном включает обязательство Тегерана никогда не стремиться к созданию ядерного оружия.