В Россию на форум по безопасности приедут представители 12 недружественных стран

Совбез: Представители 12 недружественных стран приедут на форум по безопасности

В Россию на I Международный форум по безопасности приедут представители 12 недружественных стран, которые выступают за развитие конструктивных отношений с Москвой. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России, пишет РИА Новости.

Форум пройдет с 26 по 29 мая на площадках «Лайв Арена» и парка «Патриот» в Подмосковье. В нем примут участие более 140 делегаций из более чем 120 стран. «Своих представителей на форум направляют почти все страны Африки (50 из 54), все партнеры из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки, где проживает более 5,5 миллиарда человек или около 70 процентов населения Земли», — рассказали в Совбезе.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что гарантии безопасности в Евразии должны отражать баланс интересов на континенте. По его словам, на фоне геополитической турбулентности некогда актуальные механизмы обеспечения международной и региональной безопасности «подвергаются эрозии».