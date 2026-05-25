02:06, 25 мая 2026Мир

В Финляндии раскрыли неприятный факт о президенте страны

Финский политик Мема: Стубб является оторванным от реальности президентом
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Yauhen Yerchak / Globallookpress.com

Президент Финляндии Александр Стубб оторван от реальности. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал обсуждение кандидатуры Стубба на роль посредника от Европы для переговоров с Россией. Мема также напомнил, что финский лидер радовался, когда страна вступила в НАТО, заявляя, что «его мечта сбылась».

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что Европейский союз (ЕС) рассматривает Стубба на роль посредника в переговорах с Россией. Среди обсуждаемых фигур также называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. Он отметил, что считает предпочтительным бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

