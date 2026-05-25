Финский политик Мема: Стубб является оторванным от реальности президентом

Президент Финляндии Александр Стубб оторван от реальности. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал обсуждение кандидатуры Стубба на роль посредника от Европы для переговоров с Россией. Мема также напомнил, что финский лидер радовался, когда страна вступила в НАТО, заявляя, что «его мечта сбылась».

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило, что Европейский союз (ЕС) рассматривает Стубба на роль посредника в переговорах с Россией. Среди обсуждаемых фигур также называются бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-премьер Италии Марио Драги.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. Он отметил, что считает предпочтительным бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.