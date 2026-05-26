07:29, 26 мая 2026

Мирошник высказался об атаках ВСУ на российские регионы

Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военные наносят удары все дальше линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, говорится в его еженедельном докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Увеличение числа ударов по гражданским объектам отмечено не только вдоль ЛБС, но также затронуло не менее 23 субъектов России, значительно удаленных от зоны СВО, включая Татарстан, Нижегородскую область и Мордовию», — отметил он.

Мирошник подчеркнул, что пострадали от ударов ВСУ также жители Самарской области, Ставрополья и Ростова-на-Дону. Посол добавил, что наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в ЛНР, Белгородской и Запорожской областях, ДНР.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области 25 мая в 20:00 впервые объявили беспилотную опасность. Спустя почти полтора часа, в 21:23 тревога была отменена. Информации о сбитых вражеских беспилотных летательных аппаратах, разрушениях на земле и пострадавших не было.

До этого в Вооруженных силах Украины заявили о планах увеличить количество ударов вглубь России как минимум в два раза до конца 2026 года.

