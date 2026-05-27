Проходящих менее 2500 шагов в день предупредили о неочевидной опасности

14:30, 27 мая 2026

Врач Макнамара: Ходьба менее 2500 шагов в день часто сопровождается депрессией
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Люди, которые проходят менее 2500 шагов в день, часто имеют симптомы депрессии. Об этой неочевидной опасности малоподвижного образа жизни предупредил физиолог-реабилитолог Джек Макнамара в беседе с The Independent.

По словам специалиста, регулярная ходьба помогает снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, некоторых видов рака и преждевременной смерти. При этом, по его словам, примерно треть взрослых не выполняют рекомендованные нормы активности.

Врач подчеркнул, что люди, которые двигаются слишком мало, нередко сталкиваются с ухудшением настроения, упадком сил и снижением общего самочувствия. По данным специалиста, показатель менее 2500 шагов в сутки часто сопровождается признаками подавленности или грусти.

Врач добавил, что даже небольшое увеличение активности приносит пользу организму. Быстрая ходьба по 20-30 минут в день, более интенсивный темп, подъемы в гору или короткие силовые тренировки помогают укрепить физическое и эмоциональное здоровье.

Ранее врач-физиотерапевт Клэр Морроу посоветовала чаще ходить босиком. По ее словам, это тренирует равновесие и помогает предотвратить травмы из-за падений у пожилых.

