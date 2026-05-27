Российская блогерша едва не ослепла после пластики за 97 тысяч рублей

Российская блогерша Александра Пруткова едва не ослепла после пластики за 97 тысяч рублей. Детали приводит Telegram-канал «Shot Проверка».

Девушка сделала блефаропластику 20 мая, надеясь избавиться от грыжи под глазами и скорректировать возрастные изменения. По словам Прутковой, вмешательство считается относительно несложным, однако спустя несколько часов после операции начались серьезные осложнения.

Так, у россиянки появилась сильная боль в глазу, спустя время она и вовсе перестала моргать и спать. Впоследствии выяснилось, что у блогерши развилась эрозия роговицы.

По словам Прутковой, причиной ее состояния могла стать травмирующая глаз корочка, образовавшаяся после пластики. Пациентка обратилась в больницу, где ей сообщили, что в случае промедления эрозия могла перейти в язву роговицы и привести к потере зрения. Состояние блогерши стабилизировалось, 27 мая ей должны снять повязки.

Ранее в мае российский врач предупредила о страшных последствиях популярной процедуры для лица. Дерматовенеролог Анна Котова рассказала, что модная инъекция «Дельфинья кожа» вызывает непредсказуемую реакцию.