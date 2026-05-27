14:01, 27 мая 2026

Украинец прыгнул в ручей в каньоне Канады и был найден бездыханным спустя месяц

Алина Черненко

Фото: George Rose / Getty Images

Украинец прыгнул в ручей в каньоне Джонстон в Канаде и был найден бездыханным спустя почти месяц. Об этом пишет портал Calgary Herald.

Уточняется, что тело 25-летнего Павло Шемчука, который пропал в бурных водах каньона 1 мая, вытащили из воды во вторник, 26 мая. Администрация национальных парков Канады выразила искренние соболезнования семье и близким молодого человека.

По данным издания, Шемчук переехал в США 10 лет назад. В начале мая он отправился в туристическую поездку в национальный парк Банфф со своим двоюродным братом и лучшим другом и исчез после прыжка в воду.

Ранее на Канарских островах в Испании водолазы наткнулись на тело американского туриста, пропавшего без вести. Он пошел купаться с друзьями и был унесен в море мощными волнами.

