В сети распространился фейк об ограничениях мобильного интернета в России

Данные об использовании в РФ мобильного интернета два раза в неделю — фейк

В соцсетях распространилась информация о том, что россиянам якобы хотят разрешить использовать мобильный интернет только два раза в неделю. Утверждается, что уже был представлен проект новых ограничений. Первоисточником этих данных является Telegram-канал «Кремлевская табакерка».

Данная информация не соответствует действительности. Подобных законопроектов и постановлений нет. Такие нововведения не обсуждались ни в Госдуме, ни в правительстве страны. Также не регистрировалось подобных инициатив. Более того, Минцифры уже опровергало планы ограничить доступ в сеть — подобную дезинформацию пытались распространить и ранее. Планов отключать интернет нет, подчеркивали в министерстве.

Там уточнили, что фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работает в штатном режиме с учетом особенностей обеспечения безопасности в каждом субъекте РФ. Действительно, в стране сейчас могут проводиться точечные отключения интернета, но связаны они с обеспечением безопасности граждан. Как объяснял президент России Владимир Путин, такие действия связаны с предотвращением террористических угроз. При этом подобные меры принимаются оперативно и носят временный характер.



Минцифры и операторы связи на этом фоне нашли способ обеспечить работу банкоматов и платежных терминалов даже при отключении мобильного интернета. Также в России рассматривается вопрос о включении всех российских банков в белые списки, чтобы граждане могли более спокойно переносить временные трудности с сетью.



Также в посте утверждается, что в стране якобы введен запрет на использование двух смартфонов, чтобы граждане не могли обходить использование мессенджера «Макс». В действительности законом не предусмотрено ограничение количества телефонов у одного человека. Там лишь прописано, что один человек имеет право зарегистрировать на себя не более 20 номеров.



Что касается канала «Кремлевская табакерка», то он не впервые публикует недостоверную информацию. Несколько месяцев назад там вышел фейк о том, что начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов якобы убедил президента объявить о новой волне мобилизации на День Победы. Эти данные, как показало время, не подтвердились. Кроме того, «Кремлевская табакерка» в прошлом году уже пыталась также распространить фейк и о запрете россиянам использовать несколько смартфонов, что пытается сделать и сейчас.



Данные о том, что россиянам хотят разрешить использовать мобильный интернет два раза в неделю, не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».