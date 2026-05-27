Жалобы на здоровье оказались неэффективными в деле беглого депутата Госдумы

В Симферополе суд продлил арест экс-депутату Госдумы Бальбеку

В Симферополе суд продлил арест бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека, обвиненного в клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом пишет РИА Новости.

Бальбек будет под стражей еще два месяца, до 25 июля. Его дело рассматривают в закрытом режиме. При этом адвокат бывшего депутата настаивает на том, что оснований для самой жесткой меры пресечения нет. Экс-парламентарий свою вину не признает.

14 августа 2025 года Бальбек был объявлен в розыск. Предполагалось, что он скрывается в Краснодарском крае. В результате экс-депутата задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года.

После задержания Бальбека сообщалось об ухудшении его здоровья.