Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 27 мая 2026Силовые структуры

Жалобы на здоровье оказались неэффективными в деле беглого депутата Госдумы

В Симферополе суд продлил арест экс-депутату Госдумы Бальбеку
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Симферополе суд продлил арест бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека, обвиненного в клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом пишет РИА Новости.

Бальбек будет под стражей еще два месяца, до 25 июля. Его дело рассматривают в закрытом режиме. При этом адвокат бывшего депутата настаивает на том, что оснований для самой жесткой меры пресечения нет. Экс-парламентарий свою вину не признает.

14 августа 2025 года Бальбек был объявлен в розыск. Предполагалось, что он скрывается в Краснодарском крае. В результате экс-депутата задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года.

После задержания Бальбека сообщалось об ухудшении его здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    Мотоциклистов в шортах призвали пересмотреть свой гардероб

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok