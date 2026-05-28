21:48, 28 мая 2026Спорт

Самым ценным игроком КХЛ впервые стал защитник

Шарипзянов стал первым защитником, признанным MVP сезона в КХЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Игрок омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал первым защитником, получившим приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщается в Telegram-канале лиги.

На награду также претендовали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев и форвард минского «Динамо» Сэм Энас.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провел 66 матчей. Защитник забросил 23 шайбы и сделал 44 результативные передачи. Игрок «Авангарда» также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат.

«Авангард» в минувшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина. Омский клуб уступил будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву».

