09:41, 29 мая 2026Спорт

Футболисты сборной России пожаловались на лазерные указки на матче с Египтом в Каире
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Футболисты сборной России пожаловались на лазерные указки, которые использовали болельщики во время выездного товарищеского матча с командой Египта. Об этом РФС сообщил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

По мнению специалиста, его команда играла не хуже соперника. «У них был один голевой момент, который они забили. Точно такой же момент был у Ивана Сергеева. Но он не попал в ворота», — заявил Карпин.

Ранее тренер говорил о том, что в матче с Египтом россияне долго привыкали к полю. По словам Карпина, газон полили перед игрой, и футболисты его команды скользили.

Встреча прошла 28 мая в Каире. Сборная России потерпела поражение со счетом 0:1.

