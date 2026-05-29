Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:21, 29 мая 2026Наука и техника

Найдено эффективное средство для борьбы с ревматоидным артритом

ERO: Вещество 4-октилитаконат снижает воспаление и отек суставов при ревматоидном артрите
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Орхусского университета обнаружили соединение, которое может стать основой нового метода лечения ревматоидного артрита. Результаты исследования опубликованы в журнале EULAR Rheumatology Open (ERO).

Речь идет о веществе 4-октилитаконате (4-OI). В экспериментах на клетках и животных оно помогло уменьшить воспаление и отек суставов. В отличие от большинства существующих препаратов, которые воздействуют на иммунные клетки, новое соединение действует на клетки синовиальной оболочки суставов — именно они играют важную роль в развитии хронического воспаления и разрушении тканей.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Исследователи выяснили, что 4-OI активирует собственную противовоспалительную и антиоксидантную защиту организма. Благодаря этому клетки синовиальной оболочки становятся менее активными, а воспалительный процесс в суставе ослабевает. В результате у животных уменьшались как воспаление, так и припухлость суставов.

По словам авторов работы, такой подход может открыть путь к более точному и персонализированному лечению пациентов с тяжелыми формами ревматоидного артрита, особенно если существующие препараты оказываются недостаточно эффективными.

Ранее стало известно, что агонисты GLP-1 повышают риск развития некоторых заболеваний костей и суставов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

    Новое правительство Латвии пообещало решить одну насущную проблему

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok