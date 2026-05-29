Названа причина закрытия российской сети отелей перед сезоном отпусков

В Волгограде приставы приостановили работу отелей, изъятых у компаньона экс-судьи Момотова

В Волгограде судебные приставы запретили использовать сеть отелей Marton и участок, изъятые в доход государства у предпринимателя Андрея Марченко — компаньона бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ ФССП России.

Четыре отеля и участок вошли в список имущества, изъятого у фигурантов в октябре 2025 года рублей. Речь идет о гостиницах Marton Победа, Marton Родина, Marton Царицын, «Вилла Санчо» и о земельном участке на улице Царицынской Обороны.

Сотрудники регионального ФССП РФ реализовали обеспечительные меры в виде запрета на использование и эксплуатацию объектов, ранее принадлежавших ООО «Территориальное отельное управление».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд утвердил решение об изъятии у Момотова и его компаньона Андрея Марченко имущества на девять миллиардов рублей. Также была рассмотрена апелляция Марченко на решение первой инстанции — оно было оставлено без изменений.