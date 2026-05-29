Пьяный вахтовик обматерил бортпроводника и сорвал вылет самолета в России

МВД: Пьяный вахтовик сорвал вылет самолета из Сургута в Самару и был задержан

Пьяный вахтовик сорвал вылет пассажирского самолета в России и был арестован. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе Сургут — Самара. При рулении самолета на взлетно-посадочную полосу 36-летний мужчина отказался выполнить требование бортпроводника и пристегнуть ремень. После замечания он обматерил члена экипажа, поэтому командир воздушного судна прервал взлет и вернул лайнер на стоянку.

Офицеры поднялись на борт и сняли с рейса дебошира. Экспертиза установила, что в выдыхаемом воздухе доставленного в линейный отдел полиции аэропорта содержался алкоголь. Житель Самары пояснил, что планировал лететь домой после вахты, однако узнал о рождении сына у знакомого и решил отметить новость.

В отношении правонарушителя составили административное дело о мелком хулиганстве. Его поместили на сутки в Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения, чтобы он протрезвел. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа.

