Ролик RT «Мой папа — герой» победил в премии интернет-контента ИРИ

RT создал видео под названием «Мой папа — герой» и стал победителем премии Института развития интернета (ИРИ) в номинации «Видеоролик до трех минут». Об этом сообщается на сайте телеканала.

Речь идет о ролике, в котором рассказывается героическая история многодетного отца Романа Яценко. В августе 2024 года под вражеским огнем он пешком дошел до дома в Судже Курской области. Ему удалось спасти жену и пятерых детей, которые двое суток находились в подвале.

До этого RT рассказывал о российском бойце с позывным Мулла, проведшем 130 дней провел в тылу ВСУ. Несмотря на постоянные обстрелы, он оставался в одном из домов и давал корректировки для нанесения ударов по украинским технике и личному составу.

Ранее губернатор российского региона Александр Хинштейн рассказал, что в 2025 году с Украины вернули 120 жителей Курской области. Он пояснил, что в реестр пропавших включили 2173 человека, из которых 1841 нашли. При этом 334 человека остаются пропавшими без вести.