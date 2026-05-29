Россия подписала с одной страной план сотрудничества в области ядерной безопасности

Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в области ядерной безопасности

Россия и Казахстан подписали план мероприятий по межведомственному сотрудничеству в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026-2030 годы. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по атомной энергии Казахстана.

«Документ направлен на практическую реализацию достигнутых договоренностей и развитие взаимодействия между профильными ведомствами двух стран, — отметили в Агентстве.

План предусматривает проведение совместных мероприятий, обмен опытом и другие формы профессионального взаимодействия по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопасности.

Реализация данного плана поможет укрепить двухстороннее сотрудничество, развить национальную систему регулирования ядерной безопасности и внедрить международный опыт. А также сформировать эффективную регуляторную инфраструктуру для безопасного использования атомной энергии.

