12:42, 29 мая 2026

Россиянин стал миллионером благодаря поражению сборной страны от Египта

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 405 тысяч рублей на победу сборной Египта над командой России в товарищеском матче. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 2,75. Египтяне играли дома и одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Мостафы Абдельрауфа во втором тайме.

Ставка россиянина сыграла, он пополнил баланс на сумму свыше 1,1 миллиона рублей. Встреча прошла 28 мая в Каире.

Ранее россиянин выиграл 3 миллиона рублей, поставив на победу «Кристал Пэлас» в финале Лиги конференций. Игрок рискнул 1,4 миллиона, спрогнозировав успех англичан в основное время.

