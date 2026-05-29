Россиянин стал миллионером благодаря поражению сборной страны от Египта

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 405 тысяч рублей на победу сборной Египта над командой России в товарищеском матче. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Коэффициент на это событие составлял 2,75. Египтяне играли дома и одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Мостафы Абдельрауфа во втором тайме.
Ставка россиянина сыграла, он пополнил баланс на сумму свыше 1,1 миллиона рублей. Встреча прошла 28 мая в Каире.
Ранее россиянин выиграл 3 миллиона рублей, поставив на победу «Кристал Пэлас» в финале Лиги конференций. Игрок рискнул 1,4 миллиона, спрогнозировав успех англичан в основное время.