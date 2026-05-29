11:30, 29 мая 2026Экономика

Российский министр ответил на вопрос о последствиях ограничения ввоза товаров из Армении

Дмитрий Воронин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Введение ограничений на ввоз товаров из Армении не приведет к негативным последствиям для российской экономики. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Известий», сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Я готов за наши рынки сказать, что по нашим рынкам, конечно, влияния не будет. Меня уже вчера там спрашивали, что там с инфляцией и так далее — мы не заметим статистически этих всех цифр», — сказал министр, отметив, что речь идет о нишевой продукции, в то время как у России «достаточно диверсифицированная структура поставщиков» для импорта того, что не производится внутри страны.

В конце апреля Роспотребнадзор остановил ввоз и продажу на территории России некоторых партий минеральной воды «Джермук», а на прошлой неделе распространил соответствующее решение на всю продукцию ЗАО «Джермук Групп», уточнив, что с продажи снимается 64,5 миллиона бутылок.

Накануне также стало известно, что Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит ввоз в РФ из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Шаги предприняли в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.

