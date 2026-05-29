17:06, 29 мая 2026

Российский посол показал МИД Франции доказательства удара ВСУ по Старобельску

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Российский посол во Франции Алексей Мешков передал Парижу доказательства террористических действий киевского режима. В их числе оказались свидетельства последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Париже.

Мешкова вызвали в МИД Франции, где ему представили «известную однобокую и предвзятую позицию Евросоюза по украинскому конфликту, включая российские удары возмездия». Глава российской дипмиссии воспользовался встречей для того, чтобы донести до французских коллег правду о действиях Киева, рассказали в пресс-службе.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Предупреждение последовало после атаки украинских военнослужащих на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.

