Загадочные проблемы смартфонов Samsung объяснили

BGR: К главным проблемам смартфонов Samsung отнесли быструю разрядку после обновления

Чаще всего пользователи смартфонов Samsung жалуются на быстро разряжающуюся батарею после установки обновления. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы портала перечислили проблемы телефонов корейского бренда, на которые чаще всего жалуются пользователи устройств. По их оценке, чаще всего владельцы смартфонов сообщают о том, что аккумулятор девайсов быстро садится после установки обновления. Неполадка имеет временной характер и вызвана тем, что после апдейта устройство перенастраивает параметры операционной системы (ОС).

Загадочной проблемой аппаратов Samsung назвали ошибку «Обнаружена влага», которая появляется при подключении устройства к зарядке. Так срабатывает система, которая должна реагировать на попадание воды в порт девайса, однако часто она реагирует ошибочно. Если ошибка повторяется, а разъем смартфона точно сухой, то специалисты BGR посоветовали очистить кэш настроек USB.

Также, по словам пользователей, время от времени анимация прошивки One UI может работать несогласованно: определенные элементы начинают тормозить, а другие, напротив, ускоряться. Проблему можно поправить, на время установив стандартную тему оформления устройства. Наконец, у ряда владельцев девайса со временем может появиться вертикальная зеленая линия на дисплее. Журналисты объяснили, что это проблема решается только заменой матрицы.

Ранее источники издания TechManiacs рассказали, что Samsung уже в июне резко поднимет цены на свои смартфоны. Цены в Европе вырастут примерно на 100 евро (8 тысяч рублей).