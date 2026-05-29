Сообщившего об уходе на СВО героя известных мемов заподозрили в обмане

Друзья героя мемов Мурада Легенды опровергли его заявление об отправке на СВО

Героя мемов Исрапила Рамазанова, известного в сети как Мурад Легенда, заподозрили в обмане после того, как он заявил, что ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Mash в Telegram.

«Нигде он не служит, *** он», — заявили изданию друзья Рамазанова. Они уточнили, что две недели назад они отдыхали с героем мема в Москве, после чего он уехал в Махачкалу. По их мнению, Рамазанов мог отправиться в зону проведения спецоперации только ради контента.

При этом издание Shot утверждало, что герой мемов несколько дней назад отправился служить в танковое подразделение в Луганской Народной Республике. Сам Рамазанов публиковал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ) видео, на которых он ездит на танке в военной форме.

В августе 2023 года Рамазанова задержали в Дагестане за хулиганство. Герой известных мемов нецензурно выражался, а после попытался подраться с сотрудником охраны. Его доставили в Дербентский отдел полиции.

Рамазанов стал известен благодаря ролику «Дагестанцы кинули таксиста», который был опубликован на YouTube, в 2021 году. В 17-минутном видео, снятом на видеорегистратор в такси, двое мужчин, одним из которых был Рамазанов, представившийся Мурадом, общаются с водителем. На протяжении всего видео Рамазанов и его собеседник рассказывают похабные истории и много матерятся. В конце поездки, стоимость которой составила чуть больше 400 рублей, они отказываются платить, при этом обещая таксисту вернуть сумму. За три месяца ролик набрал шесть миллионов просмотров, а фразы Рамазанова стали вирусными в сети, из-за чего его прозвали Мурадом Легендой.