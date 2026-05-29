Трамп рассказал про нехорошую жену «сонного Джо» и похвастался

Трамп рассказал, что его успешное выступление на дебатах довело Байдена до обморока

Президент США Дональд Трамп заявил, что его блестящее выступление на предвыборных дебатах ухудшило состояние здоровья его предшественника на президентском посту Джо Байдена. Об этом американский лидер рассказал на своей странице в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, супруга экс-президента Джилл Байден лишь постфактум объяснила неудачу мужа на дебатах инсультом, при этом никак не обратив на это внимание во время самого мероприятия.

«Она призналась, что подумала про инсульт у него [Джо Байдена] (...) и все же не бросилась на сцену, чтобы помочь своему проблемному мужу, как поступила бы любая хорошая жена. Единственное, о чем она не упомянула, — это то, как хорошо я выступал до его почти полного обморока», — написал хозяин Белого дома.

Ранее Джилл Байден рассказала, что выступление ее мужа на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в июне 2024 года сильно напугало ее. «Когда я смотрела на это, я подумала: "Боже мой, у него инсульт". И это напугало меня до смерти», — высказалась бывшая первая леди Соединенных Штатов.

В 2025 году журналист Адам Гэббатт в материале для британской газеты The Guardian обратил внимание на то, что Трамп во время публичных выступлений ведет себя все более странно.

В марте 2024 года газета The Washington Post писала, что Трамп боится деменции из-за страдавшего болезнью Альцгеймера отца Фреда Трампа — старшего.