В Кремле высказались о планах Путина встретиться с представителями Армении

Песков: Отдельной встречи Путина с вице-премьером Армении Григоряном не запланировано

Отдельной встречи президента России Владимира Путина с вице-премьером Армении Мгером Григоряном не запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, отдельной встречи не запланировано, но они, если они захотят, прекрасно могут поговорить на полях», — сообщил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что исключать встречу Путина и Григоряна нельзя. Она может состояться, если политики посчитают это целесообразным.

Ранее в МИД России указали на противоречия в заявлениях Армении. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, слова Еревана о партнерстве с Россией расходятся с действиями.