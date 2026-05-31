Кварацхелию признали лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

УЕФА признал футболиста ПСЖ Кварацхелию лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

УЕФА признал полузащитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию лучшим игроком сезона-2025/2026 в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.

В завершившемся розыгрыше турнира футболист провел 16 матчей. Он забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.

ПСЖ одержал победу над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

25‑летний футболист с ПСЖ стал двукратным чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, два раза поднимал трофей Лиги чемпионов, а также завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Ранее он выступал в России за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым стал обладателем Кубка России в сезоне‑2018/2019, а также становился чемпионом Италии в составе «Наполи».