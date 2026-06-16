Telegram заблокировали еще в одной стране

Мессенджер Telegram заблокировали в Индии до 22 июня

(Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)

Мессенджер Telegram временно заблокировали еще в одной стране — Индии. Ограничение его работы продлится до начала следующей недели, сообщает Reuters.

Как объяснили представители Министерства образования Индии, власти страны заблокировали мессенджер, чтобы бороться с мошенничеством на экзамене в медицинские вузы. В материале уточнили, что экзамен должен был состояться в мае, однако его отменили, когда выяснилось, что задания заранее попали в открытый доступ и распространились в Telegram.

Ограничение работы мессенджера в Индии будет временным. Власти страны планируют разблокировать его 22 июня.

В России работу Telegram начали ограничивать в феврале 2026 года. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, решение было принято на основании российских законов.

Мессенджер Telegram на протяжении многих лет сталкивается с ограничением работы по всему миру. Он заблокирован в Китае, Иране, Туркмении. Во многих других странах, в том числе во Вьетнаме, Казахстане, Турции и Бразилии, местные власти либо временно ограничивали доступ к мессенджеру, либо выступали с такой инициативой.