В Госдуме вспомнили о преступлениях ВСУ против детей после удара по автобусу под Брянском

Миронов назвал удар ВСУ по автобусу под Брянском новым преступлением против детей

Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с RT прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.

Как отметил депутат, в России «еще не отошли от шока» после атаки ВСУ на колледж в Старобельске, а Киев совершил «новое преступление против детей, на этот раз из братской Белоруссии».

«Этот страшный список юных жертв бандеровщины был открыт 20 июля 2014 года после минометного обстрела ВСУ пляжа в Авдеевке», — заявил он.

Миронов добавил, что России остается лишь «методично и беспощадно уничтожать коричневую мразь».

Об атаке на автобус стало известно 17 июня. Украинские беспилотники ударили по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Ранения получили семь человек, в том числе пять детей. Жертвой удара стала сопровождавшая школьников женщина. В Кремле произошедшее назвали террористическим актом.

Генштаб ВСУ отказался признать вину за удар по автобусу с детьми. В заявлении ведомства говорится, что «в указанный период» украинские войска якобы не применяли беспилотники «против целей на территории Брянской области».