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13:36, 18 июня 2026Спорт

Футболист сборной ДР Конго раскритиковал Роналду

Футболист сборной ДР Конго — о Роналду: «Он уже не тот, что раньше»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images

Футболист сборной ДР Конго Нгалайель Мукау раскритиковал португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит The Athletic.

«Мы знаем, что он уже не тот, что раньше, поэтому понимали, что он будет меньше бегать. Я ожидал, возможно, чуть большего от него, но это нормально — он стал старше», — сказал Мукау.

17 июня сборная ДР Конго сыграла вничью с командой Португалии (1:1). Роналду провел на поле весь матч, при этом он ни разу не ударил в створ ворот, не совершил ни одной успешной обводки и не делал обостряющих передач.

Также в матче с ДР Конго португалец стал самым возрастным игроком, который выходил на поле в стартовом составе в матчах чемпионата мира. Роналду сыграл с конголезцами в возрасте 41 года и 132 дней.

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