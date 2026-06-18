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16:24, 18 июня 2026Экономика

Раскрыто влияние кризиса в Volkswagen на экономику Германии

Рар: Кризис Volkswagen спровоцирует проблемы в смежных отраслях немецкой экономики
Вячеслав Агапов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Кризис в Volkswagen спровоцирует проблемы в смежных отраслях немецкой экономики. Влияние проблем у автопроизводителя на ведущую экономику раскрыл немецкий политолог Александр Рар, его цитирует НСН.

Как ранее сообщили в Der Spiegel, ситуация в немецком автогиганте Volkswagen оказалась гораздо напряженнее, чем предполагалось. Шестеро из девяти членов правления компании считают текущее положение концерна «угрожающим существованию». Уточняется, что еще трое представителей руководства назвали ситуацию «напряженной», однако никто не выбрал вариант «некритичная».

Проблемы в Германии касаются не только автопрома и концерна Volkswagen, но и нехватки рабочей силы в связи с устареванием населения, а также с безработицей из-за массовых сокращений, объяснил Рар. Критические времена переживает вся промышленность ФРГ, так как страна «большими шагами идет в сторону деиндустриализации». Сильнее всего на этот процесс влияет старое население. Сейчас производить что-либо в Европе слишком дорого в отличие от Азии, и кризис Volkswagen спровоцирует проблемы в смежных отраслях немецкой экономики.

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«Шансы большие, потому что много людей нужно будет устраивать на другую работу. Сейчас еще идет параллельно революция искусственного интеллекта, он забирает очень много рабочих мест. Эксперты говорят, что Германия просто проспала вот эту ситуацию, что она не готова. Она самонадеянно считает, что все это можно будет восстановить. Одна из проблем, о которой в Германии никто, конечно, не говорит, это "зеленая" технология, на которую она поставила последние 20 лет. Но это не получилось, потому что никто не думал, что Китай так быстро наверстает этот прогресс», — пояснил Рар.

По данным Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ (Gesamtmetall), в металлургической и электротехнической промышленности (МЭП) Германии уже два года идет непрерывный процесс сокращения рабочих мест. По данным Федерального статистического управления, в позапрошлом месяце в МЭП было занято 3,746 миллиона человек. Это на 102 600 меньше, чем в апреле 2025 года.

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