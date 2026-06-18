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Силовые структуры
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16:20, 18 июня 2026Силовые структуры

Сценаристу сериала «Счастливы вместе» огласили приговор за 50 ударов ножом

Суд приговорил к 6 годам и 7 месяцам сценариста Берестового за убийство Лукина в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

Измайловский суд Москвы приговорил к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового за расправу над бывшим участником «Дома-2» Дмитрием Лукиным. Об этом сообщает ТАСС.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных, которые сочли подсудимого полностью виновным в совершении преступления. Прокурор просил для Берестового девять лет лишения свободы.

Сам подсудимый назвал произошедшее самообороной. По его словам, Лукин пришел к нему в гости уже подвыпивший, а затем не переставал употреблять спиртное. Он напал на Берестового, нанес несколько ударов, а затем пошел на него с ножом.

«Я говорил ему: "Остановись, хватит". Он шел на меня как зомби с фразой — "убью"», — вспоминал подсудимый. Осознав угрозу, Берестовой тоже схватил нож и хаотично размахивал им, защищаясь от Лукина.

«Когда ты машешь, чтобы человек остановился, ты не задумываешься. Пока я размахивал, я защищался, в сумме привело к такому количеству (ударов)», — объяснил Берестовой.

Эксперты насчитали у Лукина более 50 колото-резаных ран шеи, груди, живота, спины и рук. По данным следствия, преступление произошло в ночь на 14 апреля 2025 года в квартире жилого дома на Щелковском шоссе. Мужчины распивали спиртные напитки и поругались.

Лукина нашли без признаков жизни, Берестовой после расправы попал в реанимационное отделение больницы с переломами на лице, порезами рук, ушибами и ссадинами. Он потерял сознание, и его подключили к ИВЛ.

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