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12:00, 19 июня 2026Спорт

Капитан сборной Марокко предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent Carchietta-Imagn Images / Reuters

Защитник парижского ПСЖ и капитан сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед уголовным судом по делу об изнасиловании. Об этом заявила следственная палата апелляционного суда Версаля, сообщает RMC Sport.

Сторона футболиста обращалась в суд с просьбой прекратить дело, однако в этом было отказано. «Ашраф Хакими с нетерпением ожидает суда, чтобы наконец публично высказаться по поводу ложного обвинения в свой адрес», – говорится в заявлении его адвоката Фанни Колин.

Инцидент произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа. 24-летняя девушка рассказала, что познакомилась с Хакими в соцсетях. Она приехала к нему домой, где тот совершил насильственные действия, несмотря на ее отказ. Девушка после этого обратилась в полицию.

В марте того же года футболиста задержали и допросили, после чего поместили под судебный контроль. В ходе следственных действий Хакими отрицал все обвинения.

Хакими в составе сборной Марокко принимает участия в чемпионате мира 2026 года. Футболист провел на поле 90 минут в матче первого тура группового этапа с Бразилией (1:1).

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