Капитан сборной Марокко предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Капитан сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Защитник парижского ПСЖ и капитан сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед уголовным судом по делу об изнасиловании. Об этом заявила следственная палата апелляционного суда Версаля, сообщает RMC Sport.

Сторона футболиста обращалась в суд с просьбой прекратить дело, однако в этом было отказано. «Ашраф Хакими с нетерпением ожидает суда, чтобы наконец публично высказаться по поводу ложного обвинения в свой адрес», – говорится в заявлении его адвоката Фанни Колин.

Инцидент произошел в феврале 2023 года в пригороде Парижа. 24-летняя девушка рассказала, что познакомилась с Хакими в соцсетях. Она приехала к нему домой, где тот совершил насильственные действия, несмотря на ее отказ. Девушка после этого обратилась в полицию.

В марте того же года футболиста задержали и допросили, после чего поместили под судебный контроль. В ходе следственных действий Хакими отрицал все обвинения.

Хакими в составе сборной Марокко принимает участия в чемпионате мира 2026 года. Футболист провел на поле 90 минут в матче первого тура группового этапа с Бразилией (1:1).