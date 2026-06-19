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18:44, 19 июня 2026Наука и техника

Найден способ облегчить симптомы депрессии без лекарств

JAD: Скандинавская ходьба облегчает симптомы депрессии через пять недель занятий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jacek Chabraszewski / Shutterstock / Fotodom

Скандинавская ходьба может заметно облегчать симптомы депрессии уже через пять недель после начала занятий. К такому выводу пришли французские ученые, опубликовавшие результаты клинического исследования в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

В исследовании приняли участие 64 взрослых человека с умеренной или тяжелой депрессией. Участников случайным образом разделили на две группы: одна в течение десяти недель дважды в неделю занималась скандинавской ходьбой под наблюдением специалистов, а другая не получала дополнительной физической нагрузки. Состояние добровольцев оценивали в начале эксперимента, через пять недель и по его завершении.

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Оказалось, что у людей из группы тренировок симптомы депрессии снижались значительно сильнее, чем у участников контрольной группы. Наиболее выраженные улучшения наблюдались в первые пять недель занятий. Особенно заметный эффект ученые зафиксировали у людей с тяжелой формой депрессии — их состояние улучшалось быстрее и сильнее, чем у участников с умеренными симптомами.

Авторы отмечают, что современные рекомендации обычно предполагают более длительные программы физических упражнений для борьбы с депрессией. Однако новое исследование показывает, что положительные изменения могут появляться гораздо раньше.

Ранее ученые выяснили, что пробиотики помогают уменьшить симптомы депрессии и тревожности у пожилых людей.

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