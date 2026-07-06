Бывший футболист сборной России высказался о скандале с отменой красной карточки на ЧМ

Экс-тренер Кирьяков: Отмена красной карточки футболисту сборной США — вопиющий беспредел

Решение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отменить красную карточку футболисту сборной США на чемпионате мира — вопиющий беспредел, заявил бывший футболист сборной России и тренер Сергей Кирьяков. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что подобного прецедента в истории мирового футбола еще не было.

«Я такого не помню и, наверное, не было в истории мирового футбола, чтобы на крупном соревновании отменялись карточки, занесенные в официальный протокол. Протокол — это документ прошедшего матча, где судья подробно описывает, кто и за что наказан. А здесь, по имеющейся информации, [президент США] Дональд Трамп своим звонком решил эту проблему и отменил карточку», — заявил Кирьяков.

По его словам, это говорит о том, что американцы присутствуют во всех видах спорта и пытаются руководить не только в политике, но и в спорте. Он привел аналогичные примеры из фигурного катания и решений Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Экс-футболист подчеркнул, что создан опасный прецедент: теперь любая сборная после получения красной карточки может попытаться аннулировать решение, ссылаясь на этот случай.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также высказался по поводу случившегося негативно, отметил Кирьяков. По его мнению, теперь может быть поставлен вопрос о доверии президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Есть правила, есть законы, которых все придерживаются. Есть процедура подачи протеста — ФИФА рассматривает и выносит решение. Но чтобы вот так быстренько одним звонком все решить — это вообще непонятно. Разочарование не только у болельщиков, но и у специалистов и журналистов во всем мире Сергей Кирьяков бывший футболист и тренер

Однако Кирьяков не поддержал призывы к сборной Бельгии, звучащие в соцсетях, сниматься с турнира, поскольку это стало бы ударом по болельщикам. Впрочем, по его словам, какие-то меры принимать необходимо, вплоть до сбора подписей за уход Инфантино с поста.

«Удар по репутации уже нанесен, и на следующих выборах это станет огромным негативным фактором не в пользу действующего президента ФИФА», — заключил футбольный тренер.

Ранее сообщалось, что Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна. Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

Позже стало известно, что в УЕФА зреет план сменить президента ФИФА Инфантино после прецедента. УЕФА якобы уже работает над выдвижением собственного кандидата на пост главы ФИФА. Европейские функционеры обеспокоены тем, что решение Инфантино в пользу Балогуна может быть воспринято как политическое вмешательство и нарушение принципов независимости организации.

