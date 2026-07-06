Хитрый план купца и грабеж на дороге нашли в берестяных грамотах путешественников Руси

В Новгороде исследовали берестяные грамоты, которые писали путешественники Древней Руси

В Новгородском университете (НовГУ) исследовали берестяные грамоты средневекового Новгорода, которые писали путешественники Древней Руси в XII–XV веках, и рассказали о дорожной повседневности тех времен.

Чаще всего берестяная переписка фиксирует перемещения по хозяйственным и деловым нуждам. Так, найдены послания торговца домой и от посыльных, которым бояре и другие знатные люди поручали доставить сообщения, деньги или товары. Среди них есть и сообщения о логистических сбоях: в двух грамотах есть оправдания перед господами, что не получилось отправить гонцов из-за внезапного голода и тотального безденежья.

Отдельная категория путешественников — люди, направлявшиеся в город на судебные разбирательства. В одной из грамот автор жалуется, что его ограбили сами судебные исполнители «за братний долг», и заверяет в намерении ехать в Новгород разбираться. В другой женщина требует от должника: «Если не собираешься [платить], то поезжай [на суд] в город».

Так как средневековые дороги таили немало опасностей, то грамоты дают богатый материал о криминальных инцидентах. Так, в одной из них автор подробно перечисляет имущество, которое отняли у него грабители в лесу между деревнями Горы и Горки: конь ценой в огромные по тем временам три рубля, седло за полтину и верхняя одежда. Еще одну грамоту пишет, вероятно, конокрад — его поймали с поличным, и он умоляет своего господина о заступничестве: «А я, господин, из-за того коня… ({возможно:} погиб, пропал)».

Главным же природным фактором новгородской логистики была распутица. Из-за весенней или осенней грязи путешественники могли надолго застрять в пути. Так, купец Лука со вздохом сетует, что уже был бы дома, «да распутица!». А в еще одном письме найдено свидетельство хитрого плана купца — указание отцу продавать зерно именно в пик распутицы. Предположительно, он рассчитывал на резкий скачок цен в городе из-за прекращения поставок.

Как отметил автор исследования, магистрант кафедры истории России и археологии НовГУ Георгий Андреев, благополучный и спокойный дорожный быт практически не отражался в грамотах, так как казался людям обыденностью, а писать грамоту они садились главным образом тогда, когда случалось нечто экстраординарное: кража, судебная тяжба, военная угроза, критическая нехватка денег или, напротив, крупная коммерческая сделка. «Берестяные грамоты — это летопись дорожных проблем и форс-мажоров, поэтому воссоздать по ним обычное путешествие невозможно. Однако они дают нам важную информацию о целях путешествий, дорожных происшествиях, некоторых жизненных обстоятельствах авторов и адресатов», — указал он.

Ранее в Новгороде представили грамоту №724, написанную на бересте еще в XII веке. Письмо оказалось выдающимся, так как оно первое из тех, что описывает довольно протяженное по времени событие.