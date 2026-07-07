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15:01, 7 июля 2026Бывший СССР

Раскрыт украинский убийца первой террористки в истории Монако

Гончаренко: Покушавшуюся на жизнь Ермолаева убил сотрудник ГУР по фамилии Реут
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Анастасию Березовскую, подозреваемую в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, убил сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по фамилии Реут. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«По данным прокуратуры, действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской, которое совершил совместно с другим фигурантом. Мои источники сообщают фамилию сотрудника ГУР — Реут», — говорится в сообщении.

Тело Березовской нашли под Киевом поздним вечером 6 июля. По подозрению в убийстве были задержаны двое подозреваемых: действующий офицер ГУР Минобороны Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

На голове Березовской обнаружили огнестрельные ранения. Утверждается, что сотрудник ГУР сам признался в убийстве. Кроме того, известно, что он и его подельник ранее переводили подозреваемой деньги и отрабатывались правоохранителями как возможно причастные к покушению на Ермолаева лица.

Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что произошедший взрыв стал первым терактом в истории княжества.

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