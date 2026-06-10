Атака на музей в Севастополе, скидки на новостройки и аллергия из-за божьих коровок. Что нового к утру 10 июня
США ударили по Ирану после инцидента с вертолетом Apache
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота не пострадали.
Инцидент произошел накануне, известно о нем стало утром 9 июня (мск.). В Тегеране заявили, что это произошло «непредумышленно».
После случившегося США нанесли удары по территории Ирана. Целью атак, по сообщениям СМИ, стали системы ПВО и радиолокационные станции. Взрывы зафиксировали в портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик.
В Иране назвали удары проявлением американской агрессии и заявили, что дадут ответ на действия Вашингтона.
Три взрыва произошли рядом с АЗС в Дагестане. Подробности
В Кизилюртовском районе Дагестана произошла разгерметизация трубы на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед.
Первые сообщения о взрывах в городе Кизилюрт стали поступать около 19:45 9 июня, сообщили в МЧС. По данным СМИ, произошло три взрыва, газ вырвался под высоким давлением и горел факелом.
В результате взрыва жертв нет, но один человек получил легкое отравление продуктами горения, пока снимал видео происходящего. Жителей близлежащих сел экстренно эвакуировали.
Пожарные уже потушили огонь, люди возвращаются домой. В правительстве региона заявили, что ремонт газопровода начнется утром и продлится около трех дней.
Удар БПЛА по известному музею и ракетная атака на Чебоксары. Что произошло за ночь
БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», сообщил глава города Михаил Развожаев. У здания горит крыша. Он назвал музей символом стойкости, который не раз подвергался атакам.
В Миллеровском районе Ростовской области из-за ударов БПЛА загорелась емкость с топливом на гражданском объекте, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, огонь уже потушили, а местные жители, которых эвакуировали, возвращаются домой.
Чебоксары пережили ракетную атаку, передал глава республики Олег Николаев. Количество пострадавших и поврежденных объектов уточняется.
В Госдуме пообещали скидки на новостройки во втором полугодии
Во второй половине 2026 года застройщики могут чаще предлагать реальные скидки на квартиры в новостройках в пределах 5−10%, рассказал зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Он объяснил, что спрос на жилье остается низким из-за дорогой ипотеки, и объем непроданных квартир растет. Поэтому девелоперам придется активнее привлекать покупателей с помощью скидок, рассрочек и специальных программ для семей с детьми.
При этом рассчитывать на массовое снижение цен пока не стоит, уточнил парламентарий.
Он также посоветовал внимательно проверять условия акций: нередко скидка предоставляется от заранее завышенной цены.
Оценивать нужно не размер дисконта, а итоговую стоимость квартиры, сроки сдачи дома и наличие необходимой инфраструктуры.
Глава Роспотребнадзора назвала восемь важнейших прививок для россиян
Каждому жителю России необходимо пройти вакцинацию от:
- туберкулеза;
- гепатита B;
- кори;
- коклюша;
- дифтерии;
- столбняка;
- полиомиелита;
- краснухи.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эти прививки входят в национальный календарь вакцинации и делаются бесплатно за счет федерального бюджета.
Они помогают сформировать иммунитет на долгие годы и защищают от опасных инфекций.
Попова также напомнила о важности ежегодной прививки от гриппа. По ее словам, благодаря массовой вакцинации уровень заболеваемости в России остается относительно низким.
Россиян предупредили о коварстве мошеннических опросов
Мошенники начали создавать фальшивые сайты с опросами от имени крупных банков, обещая пользователям выплаты от 5 до 300 тысяч рублей за участие, сообщили РИА Новости.
Для получения «вознаграждения» россиянам предлагают указать личные данные, номер банковской карты и код из СМС.
На самом деле таким способом злоумышленники получают доступ к счетам и персональной информации жертв.
Эксперты советуют не верить обещаниям легких денег, проверять информацию об акциях только на официальных сайтах компаний и не переходить по ссылкам из сообщений от незнакомцев.
Биолог предупредил об опасности божьих коровок
Брать божьих коровок в руки не рекомендуется, поскольку при опасности они выделяют через суставы лапок оранжевую жидкость — гемолимфу, содержащую токсичные вещества, рассказал доктор биологических наук Михаил Гильденков.
По его словам, для человека этот яд обычно не представляет серьезной угрозы, но может вызвать раздражение кожи или аллергическую реакцию. Кроме того, если насекомое случайно раздавить, на одежде могут остаться трудновыводимые пятна.
Ученый отметил, что выделение ядовитой жидкости помогает божьим коровкам защищаться от птиц и других хищников.