Атака на музей в Севастополе, скидки на новостройки и аллергия из-за божьих коровок. Что нового к утру 10 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По его словам, оба пилота не пострадали.

Инцидент произошел накануне, известно о нем стало утром 9 июня (мск.). В Тегеране заявили, что это произошло «непредумышленно».

После случившегося США нанесли удары по территории Ирана. Целью атак, по сообщениям СМИ, стали системы ПВО и радиолокационные станции. Взрывы зафиксировали в портовом городе Бендер-Аббас, а также на островах Кешм и Сирик.

В Иране назвали удары проявлением американской агрессии и заявили, что дадут ответ на действия Вашингтона.